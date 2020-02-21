الحوثيون يعلنون استهداف منشآت أرامكو وأهدافا حساسة أخرى في ينبع

2020/02/21 | 16:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن بيان للقوات المسلحة التابعة للحوثيين أن عملية “توازن الردع الثالثة” استهدفت شركة أرامكو وأهدافا حساسة اخرى في ينبع و”أصابت أهدافها”.وقال البيان أن “عملية توازن الردع الثالثة نفذت بـ12 طائرة مسيرة من نوع صماد3 وصاروخين من نوع قدس المجنح، وصاروخ ذوالفقار الباليستي بعيد المدى” وتابع البيان أن “عملية توزان الردع الثالثة […]

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