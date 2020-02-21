اتهام جديد لـ

2020/02/21 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهمت قيادة عمليات بغداد يوم الجمعة "مجاميع" داخل صفوف المتظاهرين باستخدام بنادق الصيد ما خلف إصابات بين أفراد الأمن والمحتجين على حد سواء.

وقالت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "قواتنا الأمنية قرب الحاجز باتجاه ساحة التحرير مازالت تتعرض لهجمات بوسائل عنفية متعددة أدت إلى جرح عدد من عناصر قوات حفظ القانون".

وأضافت أن "هناك مجاميع داخل المتظاهرين تستخدم بنادق الصيد تصيب بها القوات الأمنية والمتظاهرين السلميين على حد سواء لخلط الأوراق والمواقف وتضليل الرأي العام".

ودعت القيادة، المتظاهرين السلميين، إلى "العمل الجاد معها للحد من هذه الهجمات من خلال تشخيصهم وإلابلاغ عنهم لكي يتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" قد أدانت استخدام قوات الأمن لبنادق الصيد ضد المتظاهرين ما أوقع عشرات الإصابات في صفوفهم.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما يصل إلى 600 قتيل.

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