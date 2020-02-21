علاوي يستدعي النواب إلى القصر الحكومي لهذا السبب

2020/02/21 | 16:46 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



دعا رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الجمعة، النواب الى الحضور مساء غد السبت في القصر الحكومي لم...

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