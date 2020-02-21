2020/02/21 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن هيئة دولية خاصة بالرقابة على تمويل الإرهاب...





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