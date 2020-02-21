بارزاني لصحيفة اندبندنت:هناك احتلال عسكري لكركوك لا يمكن السكوت عنه

2020/02/21 | 16:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} صرح رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني لصحيفة اندبندنت العربية الى أن محافظة كركوك تشهد احتلالا عسكريا من قبل قوات الحشد الشعبي، واصفا وضع الكرد فيها بالمضطهدين وأن هذا الاحتلال لا يمكن القبول به أو السكوت عنه،وتابع مسعود حديثه باتهام جهة كردية بخيانة أبناء قوميتها من خلال إذلال نفسها إلى الحشد الشعبي وقال إن هذه الجهة الداخلية هي المسؤولة عن دخول الحشد إلى كركوك

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