ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في إيران

2020/02/21 | 16:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} صرحت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن اكتشاف حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا،

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