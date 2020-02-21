مصدر :علاوي وجه دعوة الى أعضاء مجلس النواب للحضور في اجتماع ، لاطلاعهم على السير الذاتية لوزراء كابينته .

2020/02/21 | 16:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الجمعة (21 شباط 2020)، بأن علاوي وجه دعوة الى أعضاء مجلس النواب للحضور في اجتماع يعقد اليوم، لاطلاعهم على السير […]

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