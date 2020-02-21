مصدر مقرب من علاوي يكشف عن توجيه دعوة للبرلمان للإجتماع اليوم

2020/02/21 | 16:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، الجمعة، بأن علاوي وجه دعوة الى أعضاء مجلس النواب للحضور، لاطلاعهم على السير الذاتية...

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