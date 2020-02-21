استهداف قوات الامن والمتظاهرين ببنادق الصيد بالعراق

2020/02/21 | 16:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، وجود مجاميع داخل المتظاهرين قالت انهم يستخدمون بنادق الصيد باتجاه القوات الامنية العراقية والمتظاهرين السلميين على ح...

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