النواب المسيحيون يقاطعون دعوة لعلاوي: مردودة مع الشكر

2020/02/21 | 16:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضوا تلك الدعوة

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