كوردستان تنصح مواطنيها بعدم السفر الى إيران

2020/02/21 | 16:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان الجمعة جميع المواطنين بعدم السفر لإير

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