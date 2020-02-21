الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 13 شخصاً

2020/02/21 | 16:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكدت #وزارة_الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى /13/ شخصاً في البلاد.وذكرت الوزارة في بيان أنه «تم تسجيل سبع إصابات في مدينة […]

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