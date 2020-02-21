كولونيل أميركي: عنف الميليشيات تراجع بعد مقتل المهندس وسليماني

2020/02/21 | 16:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد الكولونيل الأميركي كاندريك روبنس، أن #واشنطن تراقب عن كثب الفصائل المدعومة من #إيران في العراق، وأن العنف الذي تمارسه الميليشيات تراجع بعد مقتل “أبو مهدي […]

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