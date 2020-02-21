“مونت كارلو”: قيادة الحشد الشعبي العراقية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني اختارت عبد العزيز المحمداوي خلفاً للمهندس

2020/02/21 | 16:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة “ساحات التحرير” أوردت إذاعة “مونت كارلو” الدولية في موقعها على الانترنت أن قيادة الحشد الشعبي العراقية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني اختارت عبد العزيز المحمداوي خلفاً لأبو مهدي المهندس الذي اغتالته الولايات المتحدة في غارة جوية بالقرب من مطار … Readmore

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