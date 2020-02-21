مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة يدعو لدعم الإدارات الصحية والحدودية لدرء أي طارئ قد يحمله فايروس كورونا

2020/02/21 | 16:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الحكومة المحلية بزيادة الإجراءات الرقابية والدعم للإدارات الصحية والحدودية والجهات التوعوية لدرء أي طارئ قد يحمله فايروس كورونا.ودعا مدير المكتب مهدي التميمي بحسب بيان ” وسائل الإعلام الرائدة ومواقع … Readmore

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