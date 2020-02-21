2020/02/21 | 17:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بيان من منطقة لومبارديا الإيطالية، اليوم الجمعة، أن فحوصا أظهرت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد.وجاء في البيان أن المصاب عمره 38 عاما وأنه نُقل إلى مستشفى بمدينة كودنيو ولا يزال خاضعا لمزيد من الفحوص الطبية.وستكون هذه رابع حالة إصابة مؤكدة في إيطاليا بعد أن ثبتت إصابة سائحين صينيين ومواطن إيطالي آخر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيطاليا تسجل رابع حالة إصابة بفيروس “كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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