سهيل قبلان - متى يكون الانسان زهرة ؟

2020/02/21 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان المنطقي والواقعي والعقلاني والمقبول هو ان يتطلع الانسان الى الشيء الجميل ماديا وروحيا وشعوريا وانتاجيا وسلوكيا ويسعى لترسيخه ونشره وتعميمه عنوة وتفضيله على البشع والشنيع والنتن فالجمال في كل شيء يمتع وينعش ويفرفح فالزهرة الجميلة المفرفحه المضمخه للنسيم بعطرها وشذاها والممتعه للنظر ليست كالمصوحه والذابلة والمدعوكة والطير الصداح المغرد والمرفرف بجناحيه والمشنف الاذن بروعة ومتعة ولذة تغريده وهديله وز......

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