2020/02/21 | 17:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة “ساحات التحرير” اكد مدير عام دائرة الجمارك بمحافظة إيلام غرب ايران إن توقف العمليات التجارية على حدود مهران /منفذ زرباطية في الجانب العراقي/ حدث بسبب عدم توفر شاحنات في الجانب العراقي لنقل البضائع وليس ما أشيع بسبب فايروس كورونا.… Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تنفي توقف العمليات التجارية على الحدود العراقية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تنفي توقف العمليات التجارية على الحدود العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).