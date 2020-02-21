كورونا يرفع أسعار الذهب العالمية

2020/02/21 | 17:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (رويترز) – بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبع سنوات يوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر، في الوقت الذي تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن الدعم من ارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة … Readmore

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