2020/02/21 | 17:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، الجمعة، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.وأكدت وسائل إعلام لبنانية، إلى تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في لبنان.وبحسب المعلومات، فإن الإصابة هي لسيدة تدعى ت.ص.قادمة من إيران، وقد نقلت إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت.ويتوقع أن يعقد وزير الصحة اللبناني،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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