تفكيك عبوة ناسفة على جانب الطريق الدولي ديوانية- سماوة

2020/02/21 | 17:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، تفكيك موضوعة بجانب الطريق الدولي ( ديوانية _ سماوة ).وذكر بيان لإعلام شرطة الديوانية تلقته “العهد نيوز” أن “سيطرات الطرق الخارجية في الديوانية عثرت على عبوة ناسفة شكلية مربوطة بدائرة كهربائية مزودة بجهاز موبايل وعين سحرية تعمل عن بعد موضوعة بجانب الطريق الدولي ( ديوانية _ […]

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