كردستان تتخذ خطوات احترازية لدرء مخاطر كورونا

2020/02/21 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

اتخذت سلطات إقليم كردستان سلسلة من الإجراءات لمواجهة خطر الإصابة بفايروس كورونا الذي انتشر في عدد من الدول، من بينها إيران المجاورة.

وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اعلنت إغلاق الحدود البرية مع إيران بشكل مؤقت، فيما قامت وزارة الصحة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية، من بينها نشر المفارز الطبية في المطارات والمنافذ وفحص المسافرين.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة (21 شباط 2020)، ارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا في البلاد، بعد تفشي فايروس كورونا في إيران.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس الخميس تعطيل المدارس والجامعات، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران تجنبا لانتشار العدوى.

إلى ذلك أبدى عدد من المواطنين في إقليم كردستان قلقهم، من تأثيرات غلق الحدود مع إيران، والتي قد تؤدي لارتفاع أسعار البضائع التجارية خاصة باعتماد الإقليم بدرجة كبيرة على السوق الإيرانية.

وأكد عضو برلمان إقليم كردستان، سعيد مصطفى، أن الاغلاق هو بشكل مؤقت وأن الإقليم لديه البدائل منها الانتاج المحلي للسيطرة على غلق الحدود وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وقال مصطفى في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حكومة إقليم كردستان ستصدر سلسلة من الإجراءات، وفرض العقوبات ضد التجار الذين يحاولون استغلال قضية غلق الحدود لرفع أسعار السوق".

وبهذا الصدد نفت وزارة الصحة، الخميس، الانباء حول تسجيل اصابة بفيروس كورونا في العراق.

الى ذلك أعلنت وزارة النقل، اليوم، تعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران، ضمن مجموعة إجراءات اتخذها العراق، وذلك على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في عدة مناطق إيرانية.

وكان وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري أوقف، اليوم، قراره السابق بشأن منح التأشيرة السياحية للقادمين من ايران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.

قبلها قدمت وزارة الصحة، 4 مقترحات بشأن التعامل مع كورونا، من بينها منع دخول الوافدين من إيران.

ووفقا لكتب صادرة عن وزير الصحة جعفر صادق علاوي، وموجهة الى رئيس الوزراء، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، فإن الاقتراحات تضمنت منع الوافدين من ايران كافة من الدخول الى الأراضي العراقي عبر المنافذ الحدودية كافة، الى إشعار آخر.

واستثنت من المنع العراقيين المتواجدين في ايران والوفود الدبلوماسية، على ان يخضعوا لإجراءات الوزارة، والمتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يوما.

وفيما شددت على منع العراقيين من السفر الى ايران، نبهت على أن جميع العراقيين الوافدين خلال فترة الـ14 يوما السابقة للمتابعة في أماكن سكناهم، من قبل فرق صحية تُشكل لهذا الغرض.

بغداد اليوم- بغداد

انتقد النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، اليوم الجمعة، أداء ممثلي محافظات الوسط والجنوب في السلطات الاتحادية، فيما كشف عما وصفها بالأرقام ’’المرعبة والخطيرة، تخص مستويات الفقر في المحافظات العراقية.

وقال ب

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الجمعة (21 شباط 2020)، بأن علاوي وجه دعوة الى أعضاء مجلس النواب للحضور في اجتماع يعقد اليوم، لاطلاعهم على السير الذاتية لوزراء كابينته

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليو

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو مجلس النواب، عن كتلة صادقون، أحمد الكناني، الجمعة (21 شباط 2020)، أن عودة حلف الناتو لاستئناف عمله في العراق هو محاولة للإبقاء على القوات الاجنبية والامريكية في البلاد.





وقال الكناني في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان &q

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