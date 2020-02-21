طفل يثير ضجة في العالم.. نجوم يتعاطفون معه وحملات لدعمه بسبب تعرضه للتنمر: سوف أقتل نفسي!

2020/02/21 | 17:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حاز فيديو لطفل يبكي بكاءً هستيرياً متمنياً الموت ويطالب بأن يقتله أحد بسبب تنمّر زملائه عليه لمعاناته من مشكلة في النمو تعاطفاً كبيراً من رواد الشبكات الاجتماعية، وصل إلى بدء حملة لتجميع تبرعات للطفل لكي يذهب في رحلة إلى “ديزني لاند”، وجرى تجميع أكثر من 220 ألف دولار في حملة مع موقع […]

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