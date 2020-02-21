تفكيك عبوة ناسفة على جانب الطريق الدولي (ديوانية- سماوة)

2020/02/21 | 17:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، تفكيك موضوعة بجانب الطريق الدولي ( ديوانية _ سماوة ).

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