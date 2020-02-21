الحكومة الصينية تتخذ إجراءات رادعة بعد تفشي فيروس كورونا بين نزلاء سجنين بالبلاد

2020/02/21 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصينية، تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، في سجنين شمال وشرقي البلاد.

وكشفت الحكومة الصينية عن إقالتها مدير إدارة العدل في إقليم شاندونغ، بعد رصد زيادة تفشي الفيروس في سجن مدينة جينينغ، ووصول عدد الإصابات المسجلة الى مئتين وسبع حالات، في وقت أكد فيه نائب الأمين العام لحكومة شاندونغ الإقليمية، أن انتشار الفيروس كشف عن تقاعس بعض الإدارات، عن القيام بمسؤولياتها، وعدم تأديتها عملها بالشكل المطلوب، ولجوئها الى اتباع إجراءات غير دقيقة للوقاية من الوباء.

وفي ذات السياق، عدّل إقليم هوبي العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، لتصل الى مئتين وعشرين حالة، بعد رصد عدد من الحالات في سجنين، من دون المزيد من المعلومات عن وقت تسجيل الإصابات، أو مدى خطورتها.

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