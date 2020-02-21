لبنان: تسجيل أول حالة إصابة بكورونا لمريضة قادمة من ايران

2020/02/21 | 17:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وأكد الوزير أنه تم رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان لمريضة وصلت من مدينة قم في إيران ووضعت في الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لافتا إلى أن هناك حالتان أخريان مشتبه بهما.

وأكد وزير الصحة اللبناني، أنه تم الكشف على كل ركاب الطائرة القادمة من قم الإيرانية، مشددا على السلطات الصحية في لبنان ستتابع الوافدين من إيران منذ عشرة أيام لمراقبة احتمال وجود إصابات أخرى بكورونا.

وأكد حسن أنه يجري اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة بما يتماشى مع توجيهات منظمة الصحة العالمية.

ودعا الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة اللبنانيين إلى عدم الهلع، مؤكدا جهوزيته لمتابعة ومكافحة أي فيروس في البلاد.

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