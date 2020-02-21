اصابة مصور وكالة عالمية ببنادق الصيد في ساحة التحرير

2020/02/21 | 17:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن مرصد الحريات الصحفية ، اليوم الجمعة ، إن مصوراً يعمل لوكالة عالمية أصيب بجروح جراء بنادق صيد كانت قوات الأمن تستخدمها ضد المتظاهرين في بغدادونقل المرصد عن مصور ميداني قوله إن زميله أحمد الربيعي مصور وكالة الصحافة الفرنسية، تعرض للإصابة بساقه وكتفه بعد ان أطلقت عليه قوات مكافحة الشغب كرات حديدية (صجم) من بنادق صيد تستخدمها منذ أسابيع ضد المحتجين.وأضاف ، أن الحادث وقع عندما كان المصور يوثق احداث الاحتجاج في ساحة التحرير، وسط بغداد اليوم الجمعةوأشار المصور، الذي رفض نشر اسمه، ان "استهداف الربيعي وإصابته كانت عن قصد لإرهاب المصورين وتخويفهم من اجل إبعادهم عن ساحات الاحتجاج، وعدم نقل ما يحدث من انتهاكات ضد المحتجين".ودان المرصد "الاعمال الهجومية ضد المراسلين والمصورين الميدانين"، مؤكداً أن "القوات الأمنية والجهات المسؤولة عنهم اخترقت جميع القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية الضامنة لحرية العمل الصحفي وهذا يضعها تحت طائلة المسائلة القانونية".

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