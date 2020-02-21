متظاهرو البطحاء يتوافدون على ساحة الحبوبي وسط الناصرية

2020/02/21 | 17:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوافد المئات من أهالي قضاء البطحاء، محافظة ذي قار، اليوم الجمعة ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، دعما لزخم الاعتصام والتأكيد على المطالب الشعبية.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المئات من اهالي قضاء البطحاء في محافظة ذي قار، توافدوا على ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية دعماً لزحم التظاهرات والتأكيد على المطالب الشعبية.وأضاف ان أهالي قضاء البطحاء عبروا عن رفضهم عملية التسويف والمماطلة من قبل الكتل السياسية لمطالب المعتصمين.

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