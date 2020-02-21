2020/02/21 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطات إقليم كردستان، إيقاف الرحلات الجوية بين الإقليم وإيران، كإجراء وقائي يهدف الى منع انتقال فيروس كورونا الى البلاد.

وأكد مدير مطار السليمانية طاهر عبد الله في تصريح، ان جميع الرحلات بين مطاري السليمانية وأربيل والمطارات الايرانية قد أوقفت بشكل مؤقت، والى اشعار غير معلوم، وفق القرار الذي أصدرته وزارة داخلية إقليم كردستان، والذي تضمن كذلك ايقاف حركة المسافرين في جميع المنافذ الحدودية البرية بين الإقليم وإيران، بعد تسجيل عدد من حالات الوفاة والاصابة بين مواطني الأخيرة، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا القاتل.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يوقف جميع الرحلات الجوية مع الجانب الإيراني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يوقف جميع الرحلات الجوية مع الجانب الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).