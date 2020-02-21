2020/02/21 | 17:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ خمس سنوات والكثير من خريجي الجامعات يعملون كمحاضرين مجّانيين، ورغم المناشدات واللقاءات مع الجهات المعنية إلا أن الأمر لم يجدي نفعاً مما دفع المحاضرين للإضراب لعلّ وعسى أن تشعر وزاراة التربية وبقية الجهات المسؤولة بأهمية ما يقدموه من خدمةٍ للمجتمع على مدى سنواتٍ دون مقابل.ونتيجةً لعدم إستجابة الوزارة لمطالب المحاضرين المجّانيين فقد دعت …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاضري نينوى بين الأضراب وقرارات ووعود وزارة التربية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاضري نينوى بين الأضراب وقرارات ووعود وزارة التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).