قائد ليفربول يربك حسابات كلوب

2020/02/21 | 17:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نادي ​ليفربول​ الانكليزي عبر موقعه الرسمي عن إصابة قائد الفريق ​جوردان هندرسون،​ مشيراً إلى أنه سيغيب عن الملاعب لمدّة ثلاثة أسابيع.

وأضاف النادي أن هذه الإصابة تعرض لها هندرسون خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والتي إنتهت بخسارة الريدز بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

ونقل الموقع تصريحات للمدرب يورغن كلوب قال فيها "يمكن أن يكون الوضع أسوأ من ذلك، إنها في عضلة الفخذ الخلفية، ولكن ليست بذلك السوء، سيغيب لمدة 3 أسابيع أو نحو ذلك، الأمر ليس رائعاً ولكننا شعرنا بأننا محظوظين".

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