2020/02/21 | 17:48 - المصدر: سومر نيوز
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سومر نيوز: بغداد..
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بالتفاصيل.. خطة أحزاب كردية للتصويت على كابينة علاوي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
كشف نائب كردي، الجمعة، عن خطة لأربعة أحزاب كردية بالتصويت لصالح تمرير كابينة محمد علاوي، رغم معارضة ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. خطة أحزاب كردية للتصويت على كابينة علاوي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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