بالتفاصيل.. خطة أحزاب كردية للتصويت على كابينة علاوي

2020/02/21 | 17:48 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشف نائب كردي، الجمعة، عن خطة لأربعة أحزاب كردية بالتصويت لصالح تمرير كابينة محمد علاوي، رغم معارضة ا...

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