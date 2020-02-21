2020/02/21 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أصدر محافظ ميسان علي دواي، 4 قرارات بشأن نقل الصلاحيات المركزية وارتباط دوائر الصحة في المحافظات ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة .. محافظ ميسان يصدر 4 قرارات بشأن نقل الصلاحيات لوزارتي الصحة والتربية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ميسان
أصدر محافظ ميسان علي دواي، 4 قرارات بشأن نقل الصلاحيات المركزية وارتباط دوائر الصحة في المحافظات ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة .. محافظ ميسان يصدر 4 قرارات بشأن نقل الصلاحيات لوزارتي الصحة والتربية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة .. محافظ ميسان يصدر 4 قرارات بشأن نقل الصلاحيات لوزارتي الصحة والتربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).