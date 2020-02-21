بالوثيقة .. محافظ ميسان يصدر 4 قرارات بشأن نقل الصلاحيات لوزارتي الصحة والتربية

2020/02/21 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ميسان

أصدر محافظ ميسان علي دواي، 4 قرارات بشأن نقل الصلاحيات المركزية وارتباط دوائر الصحة في المحافظات ...





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