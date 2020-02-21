الصحة الإماراتية: تشخيص حالتين جديدتين بـ’’كورونا’’

2020/02/21 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

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الصحة الإماراتية: تشخيص حالتين جديدتين بكورونا

بغداد اليوم-اربيل

اتخذت سلطات إقليم كردستان سلسلة من الإجراءات لمواجهة خطر الإصابة بفايروس كورونا الذي انتشر في عدد من الدول، من بينها إيران المجاورة.

وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اعلنت إغلاق الحدود البرية مع إيران بشكل مؤقت، فيما قامت وزار

بغداد اليوم- بغداد

انتقد النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، اليوم الجمعة، أداء ممثلي محافظات الوسط والجنوب في السلطات الاتحادية، فيما كشف عما وصفها بالأرقام ’’المرعبة والخطيرة، تخص مستويات الفقر في المحافظات العراقية.

وقال ب

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الجمعة (21 شباط 2020)، بأن علاوي وجه دعوة الى أعضاء مجلس النواب للحضور في اجتماع يعقد اليوم، لاطلاعهم على السير الذاتية لوزراء كابينته

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليو

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