70 الف نسمة يتنفسون الصعداء بعد ازالة شاملة للحواجز الكونكريتية بديالى

2020/02/21 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أعلنت إدارة قضاء بعقوبة، مركز محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن إزالة شاملة للحواجز الكونكريتي...





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