هدف قاتل للنفط يخطف تعادلاً من بغداد

2020/02/21 | 17:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]خطف فريق النفط تعادلا قاتلا من أمانة بغداد، مساء اليوم الجمعة، على ملعب النفط، لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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