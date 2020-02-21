تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس

2020/02/21 | 18:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الجمعة، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين فيروس كورونا، لافتة إلى أن الحالتين كانتا على اتصال بالحالة التي تعود للمواطن الصيني الذي أعلن عن إصابته مؤخرا.

وأعلنت الإمارات في 16 شباط الجاري، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد COVID19 لدى شخص يحمل الجنسية الصينية.

وأضافت الوزارة أن المصاب عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة، لافتة إلى أنه تم رصد المرض من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

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