الإمارات تعلن تشخيص حالتين جديدتين بكورونا

2020/02/21 | 18:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الجمعة، تشخيص حالتين جديدتين بفيروس كورونا.وقالت الوزارة إن المصابين بفيروس كورونا مخالطان للحالة التي تعود للمواطن الصيني التي تم الإعلان عنها مؤخراً.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد […]

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