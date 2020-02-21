2020/02/21 | 18:05 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يخطف نقطة من أمانة بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 18:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يخطف نقطة من أمانة بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يخطف نقطة من أمانة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).