2020/02/21 | 18:05 - المصدر: NRT عربية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجع ديني: حل واحد فقط أمام العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجع ديني: حل واحد فقط أمام العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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