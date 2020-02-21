وزارة الصحة الإيرانية ترجح انتشار فيروس كورونا في جميع مدن البلاد

2020/02/21 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

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قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، إنه من المحتمل أن يكون فيروس كورونا الجديد انتشر في جميع مدن البلاد.

وأضاف المسؤول، مينو محرز، استنادًا إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار فيروس كورونا في مدينة قم، ومع حركة السفر، وصل الآن إلى عدة مدن في البلاد، بما في ذلك طهران وأراك وأصفهان ورشت ومدن أخرى، ومن الممكن أن يكون موجودًا في جميع المدن الإيرانية.

يأتي ذلك بعدما أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء إيران إلى ثمانية عشر مصابًا، ووفاة أربعة منهم.

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