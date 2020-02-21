سهيل قبلان - الان الان وليس غدا

2020/02/21 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان يهتم الانسان بتادية عمل ما, فهناك من يهتم بالازهار وبزراعتها والاعتناء بها وهو بذلك يهتم بالاشياء الجميلة ونتائجها وعلى العكس منه الذي يهتم بالالغام وزراعتها فهو يهتم بالجرائم والبشاعة والاجرام الذي يفرحه امر غريب خاصة اذا استمر في منصبه ونيل التاييد من الجماهير كرئيس الحكومة نتنياهو وزمرته, وهناك من يهتم بالصداقة مع الكتاب كخير جليس في الزمان ومع اليراع وبذلك يهتم بالعلم كنور يمحو ظلام الجهل, ويب......

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