فكري آل هير - لأول مرة على الإطلاق: الاسم الحقيقي لملكة سبأ

2020/02/21 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فكري_آل_هير أثناء ما كنت أقوم باختبار أحد المناهج التي طورتها، والذي أطلقت عليه مؤقتاً اسم [المنهج الاستعادي أو المنهج الاستردادي]- أحد عدة منهجيات جديدة ومبتكرة أقوم بتطويرها منذ عدة سنوات- أثناء ما كنت أقوم بتطبيق هذا المنهج في حقل الأنثروبولوجيا الرمزية، وبالتحديد على دراسة انثروبولوجية-لغوية وتاريخية تعنى بالبحث في امكانية استعادة أو استرداد الدلالات السيمائية والمعاني الرمزية للأسماء السبئية-الحميرية الق......

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