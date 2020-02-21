“يس عراق” تنشر آلية وضوابط التقديم والقبول بالدراسات العليا للعام الدراسي 2020-2021

2020/02/21 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” وثائق عن آلية وضوابط التقديم والقبول بالدراسات العليا للعام الدراسي 2020-2021

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