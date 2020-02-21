الشعب يضع الكمامات والحكومة تلبس الأقنعة.. كامل عبد الرحيم

2020/02/21 | 18:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ كامل عبد الرحيم للمرة الثانية خلال بضعة أشهر ، يرتدي العراقيون الكمامات على وجوههم ، الأولى للاحتماء من الأدخنة السامة لقنابل حكومة عبد المهدي الغازية ، وهذه المرة لدرء الإصابة بفايروس كورونا ، والحكومة التي تمتلك كل وسائل قمع التظاهرات والاحتجاجات المتطورة والحديثة ، فهي لا تعبأ بحماية شعبها من هذا الوباء وفي سرها […]

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