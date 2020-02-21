2020/02/21 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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الصحة العالمية تعرب عن قلقها من انتشار ’’كورونا’’ في ايران

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، تشخيص اصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها "تفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض، وضماناً لسلامة ا

بغداد اليوم-اربيل

اتخذت سلطات إقليم كردستان سلسلة من الإجراءات لمواجهة خطر الإصابة بفايروس كورونا الذي انتشر في عدد من الدول، من بينها إيران المجاورة.

وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اعلنت إغلاق الحدود البرية مع إيران بشكل مؤقت، فيما قامت وزار

بغداد اليوم- بغداد

انتقد النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، اليوم الجمعة، أداء ممثلي محافظات الوسط والجنوب في السلطات الاتحادية، فيما كشف عما وصفها بالأرقام ’’المرعبة والخطيرة، تخص مستويات الفقر في المحافظات العراقية.

وقال ب

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