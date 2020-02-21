2020/02/21 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

فاز النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع ببطولة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج" موسم 2019-2020.

وشهد الأسبوع الحالي، إقامة 4 مباريات ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، فإن هالاند حصل على جائزة لاعب الأسبوع بدوري الأبطال بعدما سجل هدفين في فوز بوروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين مقابل هدف.

وتفوق هالاند خلال سباق الجائزة على رينان لودي مدافع أتلتيكو مدريد الذي حافظ على نظافة شباكه خلال إسقاط ليفربول بهدف دون رد، والفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام، الذي تألق رغم خسارة فريقه بهدف دون رد أمام لايبزيج، وهانز هاتيبور الذي أحرز هدفين خلال فوز أتلانتا على فالنسيا.

وانضم هالاند، صاحب الـ19 عامًا، إلى دورتموند قادمًا من ريد بول سالزبورج، كانون الثاني الماضي، ويعد أسرع لاعب في التاريخ أحرز 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال 7 مباريات خاضها هذا الموسم.

بغداد اليوم - متابعة

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة (21 شباط 2020)، عن قيمة المكافآت التي تستحقها الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، التي يقدمها للفرق في البطولة القارية.

ويمنح الاتحاد الآسيوي، مبلغ 60 ألف دولار لكل فريق يلعب خار

بغداد اليوم - متابعة

يستضيف فريق برشلونة مساء غد السبت، ( 22شباط 2020)، منافسه إيبار، ضمن فعاليات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة عن المت

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس عن تعاقده مع المهاجم مارتين برايثوايت قادمًا من فريق ليجانيس لتعويض إصابة المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز وزميله الفرنسي عثمان ديمبلي.

وانضم برايثوايت إلى حامل لقب دوري الدرجة الأولى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مهاجم دورتموند يتوج بجائزة لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مهاجم دورتموند يتوج بجائزة لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).