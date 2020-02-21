المالية النيابية: نحو 162 مشروعاً عملاقا متوقفاً بسبب عدم وجود رقابة على المقاولين

2020/02/21 | 18:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة اقترح عضو اللجنة المالية حنين القدو، اليوم الجمعة، حلولاً لتخفيف العجز الحاصل في الموازنة العامة.وقال القدو في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” إن “الموازنة تواجه تحديات كبرى ما لم تضع الحكومة مخرجات حقيقية”، مشيراً إلى أن “السيطرة على المنافذ الحدودية، فضلاً عن جباية الكهرباء والماء يمكن أن يدعم […]

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