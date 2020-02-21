الهاشمي: المُلثّمون يبسطون سيطرة الأحزاب على ساحات التظاهر

2020/02/21 | 18:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق منذ أكتوبر الماضي، وحالات الخطف والقتل والترهيب مستمرّة بحق الناشطين في الاحتجاجات العراقية، تستمر تلك الحالات ولم تقف، رغم وعود السلطات العراقيّة بإنهائها ومحاسبة الجهات التي […]

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