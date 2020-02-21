رغم التعليق.. توثيق إقلاع طائرة مدنية من العراق إلى إيران

2020/02/21 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر ناشطون في مجال الطيران المدني، معلومات عن إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية اليوم الجمعة إلى مطار مشهد الإيراني رغم التعليق ال`d أعلنته سلطة الطيران المدني يوم أمس الخميس بسبب تفشي فيروس كورونا في إيران.ناشط يوضح وقال الناشط ياسر الخفاجي في تدوينة على حسابه في الفيسبوك، إن “ما وصلنا يوم […]

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